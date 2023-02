[ REPORTAGE ] Grand banditisme suite .... : longue détention et homosexualité en prison, les anciens détenus se livrent ....

Les prisonniers du Sénégal vivent des situations très difficiles, les cachots sont aujourd'hui remplis et aucune solution pour cette surcharge carcérale. D’ailleurs nombreux sont ceux qui ont passé presque toute leur vie en prison, et qui jusqu'à présent, ne connaissent rien à leur sort puisqu'ils n'ont toujours pas été jugés.



Pour Maestro, un ancien dealer, l'État doit appliquer la charia pour complètement éradiquer le banditisme et libérer les cachots, une idée qui n’est pas partagée par Papis Faye qui est d’avis qu’il y aurait beaucoup de problèmes dans ce cas d’autant plus que pour accuser quelqu’un, il faudrait des preuves claires et nettes. Ainsi, il incite les jeunes à ouvrir les yeux et ne pas s'impliquer dans des histoires de banditisme.



Aujourd’hui il est clair que beaucoup d'anciens bandits regrettent les actes qu’ils ont commis dans le passé. Pour la plupart, ils se sont maintenus fixé comme objectif de combattre le banditisme. Pour cela, ils demandent à la jeunesse de s’occuper dans un travail quel qu'il soit dès lors qu'il leur permet de gagner leur vie à la sueur de leur front.



Aujourd’hui Pape Ndiaye a été accueilli par le DG de l’UCG, tandis que Papis lui, est le porte-parole d'une association pour la réinsertion sociale créée par Cheikh Ba de la Médina.



Après notre reportage, une des personnes interviewées a rendu l'âme récemment. Toute l'équipe de Dakaractu présente ses condoléances à la famille du défunt et prie pour le repos de son âme...