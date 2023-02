[ REPORTAGE ] Grand Banditisme : retour sur la vie des hommes et femmes dans les prisons du Sénégal

Le sort des détenus n’est pas du tout enviable. Arracher la liberté à une personne peut être insupportable pour elle. Après notre reportage sur le grand banditisme, on s’est intéressé à la vie des détenus dans les prisons du Sénégal.



Détenus comme surveillants de prison, tous sont revenus sur des histoires qui les ont marquées dans les cachots. La mutinerie à Rebeuss il y a de cela six ans et l'histoire de la prisonnière qui voulut tuer son enfant en le jetant dans les rigoles des toilettes, figurent en bonne place.



A quoi sont dus ces comportements? Dans quelles conditions vit-on en prison au Sénégal ?

Même si l'hygiène et les conditions de détention y sont pour beaucoup, l'ancien surveillant de prison Wally Mbodji soutient que l'État fait beaucoup d’efforts pour mettre à l’aise les détenus même si ce n’est toujours pas aussi facile. On peut constater que les détenus ne se couchent plus sur des cartons. La santé est aussi prise en compte avec un médecin qui assiste et soigne les prisonniers malades.



Malgré cela, beaucoup de choses sont aussi à parfaire, comme l’attitude des gardes envers les détenus. Une chose pas facile à régler si l'on en croit l’ancien détenu Papis et le surveillant de prison à la retraite, le vieux Wally Mbodji du fait de la multiplication de la population carcérale et l’insignifiance de l'effectif des gardes.



Dans leurs propos, ces derniers ont dénoncé les longues détentions qui sont très fréquentes dans notre pays, selon eux des hommes passent presque 10 ans ou même plus sous les verrous sans être jugés.