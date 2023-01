[ REPORTAGE ] Froid et friperie : Quand le réchauffement climatique trahit le business des vendeurs de Colobane

Ces jours-ci, le climat de fraîcheur qui sévit dans la capitale sénégalaise a complètement changé nos modes d'accoutrement et d'habillement. Comme d'habitude, les périodes de fraîcheur au Sénégal coïncident avec les mois de décembre et peuvent aller jusqu'au mois de mars voire avril. Durant ces moments, les gens s'accommodent avec le temps.

De la jaquette au pull-over en passant par les collants, les vestes, de geztner ou bazin, les Sénégalais s'habillent pour s'adapter à la fraîcheur et à l'air parfois glacial. Ce qui remet en cause leurs chiffres d'affaires, car tantôt, il fait excessivement froid tantôt, il fait chaud.

Dakaractu a effectué un tour au marché Colobane pour remarquer les changements dans les baies vitrées ou autres étals de commerçants. Cependant, le réchauffement climatique impacte la vente de ces habits de fraîcheur. Cette instabilité a une incidence financière sur le revenu des vendeurs de friperie établis au marché de Colobane. Reportage...