[ REPORTAGE ] CULTURE / Le secteur de l’artisanat en pleine crise : Auto diagnostic et dénouement des acteurs

Décidément, le secteur de l’artisanat n’est pas prêt de sortir du gouffre. Après un diagnostic des acteurs et ce, dans divers domaines, il est avéré que le mal provient de facteurs différents.

Si ce n’est un manque de visibilité persistant, ce sont les guides touristiques qui s'interposent entre eux et les clients étrangers, ou encore la population sénégalaise. En effet, certains accompagnants vont même jusqu’à dénigrer les produits locaux et dévaloriser l’art en général devant les hôtes. Des situations qui dégradent et tuent à petit feu ces artisans qui, dos au mur, appellent à l'aide pour sauver leur business, leur gagne-pain.

Au Sénégal, les deux villages artisanaux les plus réputés sont ceux du Marché Kermel et de Soumbédioune.

Dakaractu, en visite dans ces deux espaces de vie des artisans, a pu recueillir les plaintes et complaintes de ces amoureux de l’art. Le diagnostic est sans appel et appelle des solutions urgentes!