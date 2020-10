RELIGION : Annulation de la cérémonie du Maouloud 2020 et de la Ziarra 2021 chez la Famille Omarienne.

La famille Omarienne, par la voix de Thierno Madani Tall, a décidé de ne pas tenir cette année les cérémonies du Maouloud et de la Ziarra 2020-2021. Ces mesures sont motivées par la présence du Covid-19.



En outre, le Serviteur de la famille Omarienne, et Président de la Ligue Islamique des Oulémas du Sénégal s'est concerté hier avec son entourage, dont des marabouts et quelques disciples pour le démarrage des travaux de démolition des ouvrages de la mosquée au plus tard le 15 Novembre 2020.