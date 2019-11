RÉCOLTES 2019/ Le Khalife de Darou Tanzil incite les Sénégalais à davantage s'investir dans l'agriculture...

En marge de son habituelle déclaration fixant le démarrage des récoltes à Dioumada, Mbaam Djigane et Touba Niani du16 au 18 nouvembre prochains, le Khalife de Darou Tanzil a profité de l'occasion pour inciter les Sénégalais à davantage se lancer dans le secteur de l'agriculture. Pour Serigne Abdou Aziz Mbacké Moustapha Abdou Aziz " le Sénégal est un pays qui devra renforcer son secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et permettre au monde rural de vivre plus décemment de ses activités locales". Le Mbacké-Mbacké d'estimer que les milliers d'hectares de terres disponibles à travers le pays sont un trésor exploitable.





Pour la moisson 2019, Serigne Abdou Aziz Mbacké, qui a obtenu le ndigël du Khalife Général des Mourides pour lancer l'opération, se dira confiant quant à la bonne qualité des récoltes malgré le retard accusé par le démarrage des pluies. Ainsi ont été mises à contribution les populations des localités de Gouye Mbinde, Darou Tanzil, Rufisque, Kébémer, Sandiara, Touba niani, Mbacké Cadior, fiefs mais encore la fédération des dahiras « Darou Tanzil », dirigée par Serigne Abdou Aziz Guèye Mboro, le tout sous la coordination de Serigne Abdou Aziz Dieng. Des délégations venant de quelques pays Européens sont attendues.