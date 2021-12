REALITES lance en commercialisation « Résidence Siki », son premier programme immobilier au Sénégal

Inspiré de l’arabe « Al Mahdi », le quartier des Almadies est l’un des quartiers les plus prisés de Dakar. Non loin de la mer, il allie facilité d’accès et sécurité. Il constitue un lieu emblématique et incontournable qui conforte Dakar comme un hub dynamique de moderne. Résidence Siki est à proximité de la route de l’aéroport. La présence de plusieurs centres commerciaux, d’une dizaine d’écoles et d’universités, de restaurants et d’espaces de divertissement offre à ses résidents l’équilibre parfait entre calme et dynamisme urbain.

Maître d’ouvrage : REALITES SENEGALArchitecte : Abdou Pouye X A&D Architecture et DéveloppementDesign : Merry Luzolo X Haussmann AfricaSuperficie du terrain : 1 235 m²Nombre de logements : 37 appartements (6 T2, 8 T3, 14 T4, 8 T5 et 1 Duplex)Nombre de commerces : 3 unités de commerceStationnement : 32 places en sous-sol et 13 places en RDCRangement : 17 box de rangementLivraison : 1semestre 2024Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.Fort de plus de 800 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES vise en 2021 un chiffre d’affaires de 280 M€ (+37 % vs. 2020).A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8 %.REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com