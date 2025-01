RDC: le président Tshisekedi assure qu'une "riposte vigoureuse" de l'armée est "en cours" dans l'est

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi a assuré mercredi soir qu'"une riposte vigoureuse" est en cours dans l'est, où l'armée congolaise a été repoussée de la ville de Goma par le M23 et des troupes rwandaises.



"Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours", a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution retransmise en direct à la télévision.