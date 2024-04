Quinquennat du Pr Bassirou Diomaye Faye: "La reddition des comptes doit être élevé au rang de demande sociale" (Diatou Cissé, ancienne Secrétaire Générale du Synpics)

A la veille de la 64e fête d’indépendance du Sénégal célébrée le 4 avril de chaque année, le Président Bassirou Diomaye Faye à tenu son premier message à la nation abordant plusieurs questions cruciales qui vont être les points focaux de sa gouvernance.





Ainsi depuis son premier discours à la nation, différentes personnalités publiques, politiques, syndicales et de la société civile commentent le discours du tout nouveau Président Bassirou Diomaye Faye. Parmi eux figure Diatou Cissé, ancienne Secrétaire Générale du Synpics qui affirme que le S.E Diomaye Faye doit accorder une attention particulière à « la reddition de comptes ».





Dans une émission diffusée dans la soirée d’hier dans une télévision de place, Diatou Cissé soutient que tout ce qui appartient au peuple sénégalais et qui a disparu dans le magistère du Président Macky Sall, doit être mis au clair. « Parmi les demandes sociales les plus urgentes, la reddition des comptes en fait partie » , s'exclame Diatou Cissé. Poursuivant toujours sur cette lancée, l’ancienne Secrétaire Générale du Synpics assure que les sénégalais ont envie de savoir où sont passés tous les milliards disparus.





« Le niveau d’enrichissement sans cause dans ce pays, est ahurissant », s’indigne Diatou Cissé. Pour finir, elle ajoute que « c’est la meilleure façon pour ce gouvernement d’atteindre leur politique de bonne gouvernance ».