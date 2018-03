Questions orales : « Le Premier ministre ne fera qu’un exercice de dictée à l’Assemblée » (Déthié Fall)

Abordant la venue très prochaine du Premier ministre au niveau de l'Assemblée Nationale, Déthié Fall considère qu'il s'agit juste d'un exercice de dictée dans la mesure où tous les points qui feront l’objet d’une discussion devant les députés sont déjà pris en amont. Sur le fonctionnement de l’hémicycle, Déthié Fall déplore l’injustice qui prévaut dans les temps de parole des députés. « Sur les 122 minutes que durent les séances, le cumul de temps de l’opposition, du groupe Liberté et Démocratie et des non-inscrits ne fait que 12 minutes. Les 110 minutes restantes seront réservées au Premier ministre et aux députés de la majorité ».