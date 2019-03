Quand José Mourinho critiquait sévèrement Ronaldinho et Puyol, faisant l'éloge de Messi

The Daily Mirror a récemment eu accès à un document croustillant : le rapport d'avant-match de José Mourinho précédant le 8e de finale de C1 Chelsea-Barça de 2006 (2-1 pour le Barça à l'aller et 1-1 au retour).



Dans ce rapport, l'entraîneur portugais n'est pas tendre avec plusieurs Catalans, avec notamment deux joueurs dans le viseur : Ronaldinho et Carles Puyol. Pour le premier, le « Special One » note qu'il est « très mauvais dans les transitions défensives et le travail défensif. Tricheur constant - tombe facilement » Ronaldinho en prend pour son grade !



Toujours selon Mourinho l'ancien défenseur du Barça Puyol serait : « agressif mais très émotif. Devient fou avec l'arbitre lorsqu'il est victime d'une faute et commet des provocations. Défenseur agressif, joue par anticipation en utilisant son corps. Mauvais sens du positionnement et mauvais leadership en défense" Rien que ça...



Si Ronaldinho et Puyol en prennent donc pour leur grade, le Portugais notait déjà toutefois que quelques joueurs avaient de très grandes qualités, notamment un certain Lionel Messi, 19 ans seulement à l'époque. « Qualité plus vitesse, mais pur gaucher. Joue entre les lignes ou en diagonale. Encourage l'équipe à avancer par sa conduite de balle. Incroyable dans le 1 contre 1. » Avait écrit José Mourinho en 2006 dans un rapport fraîchement dévoilé...