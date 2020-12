Qualité des produits et services : El Hadj Abdourahmane Dione plaide pour la certification des produits locaux pour mieux se positionner sur le marché continental.

Le directeur de l'Association sénégalaise pour la normalisation (ANS), El Hadj Abdourahmane Dione, a plaidé pour le développement de la certification des produits locaux aux normes. Car, précise le directeur, cela "va permettre au Sénégal, dans le cadre de l'intégration économique africaine et la stimulation du commerce intra-africain, avec la mise en œuvre de la zone de libre échange continental de bien positionner nos produits et services sur le marché continental".



C'est dans ce sens que s'est ouvert à Dakar, l'atelier de formation des membres des comités particuliers de certification des produits. Financé par le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements, (PAIMRAI), cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de l'évaluation de la conformité...