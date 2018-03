Qualité de l'oignon sénégalais : Le Dr Macoumba Diouf clôt le débat

Les producteurs de la filière oignon savent désormais à quel prix vendre leur culture. Une rencontre qui a réuni tous les acteurs du secteur à Potou, dans le département de Louga, a permis d'arrêter le prix et il a été convenu que les commerçants achètent à 225 francs la Kilogramme bord-champ. Sur le marché, l'oignon local dont la récolte est en cours dans la zone des Niayes et dans la Vallée du Fleuve Sénégal pourrait coûter aux consommateurs 275 francs CFA. Un prix qui fait et l'affaire des exploitants locaux et des commerçants.

Quid de la qualité de l'oignon ? Le Dr Macoumba Diouf qui a pris part aux travaux, a mis fin au débat. "On peut vous dire que l'oignon local n'a rien à envier à l'oignon importé", clarifie-t-il. Et d'ajouter : "En terme de semences, d'itinéraires techniques, on ne peut pas dire que la culture de l'oignon souffre d'un manque de maitrise par les exploitants sénégalais". Cependant, le Directeur de l'horticulture demande aux différents acteurs qui constituent les maillons de la filière oignon de jouer chacun en ce qui le concerne sa partition...