Qualifications Mondial 2026 : Le Cameroun s'impose face au Cap-Vert malgré une préparation agitée

Éliminés en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier, et secoués par les tensions internes entre le président de la Fédération Samuel Eto'o et le ministre des Sports, les Lions Indomptables camerounais avaient à cœur de se racheter ce samedi, face au Cap-Vert dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Et, ils ont répondu présents, s'imposant largement sur le score de 4-1 face à leurs adversaires grâce notamment à un doublé de Vincent Aboubacar. Malgré les réticences du président de la FECAFOOT, le nouvel entraîneur Marc Brys a réussi ses débuts. Grâce à cette victoire convaincante, le Cameroun conserve sa place de leader dans le groupe D avec deux victoires et un match nul en trois journées.