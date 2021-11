Qualification mondial 2022 / Barrages : Le Sénégal pourrait croiser le Cameroun, l'Égypte ou le Ghana...

Les dix sélections africaines qualifiées pour disputer les matches de barrage pour la qualification à la coupe Qatar 2022 sont connues. Il s'agit du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie logés dans le pot 1. Dans le deuxième pot on trouve le Cameroun qui s'est qualifié in extremis aux dépens de la Côte d'Ivoire battue 1-0 par les Lions indomptables lors du dernier match du groupe D. En plus de l'Égypte, du Ghana, du Mali et de l'Égypte qui complètent le pot n°2.



Le tirage au sort est prévu le 18 décembre prochain alors que les barrages se joueront au mois de mars 2022. Si le Sénégal est sûr d'éviter certaines grosses pointures dont les Champions d'Afrique en titre, les Algériens, en plus de la Tunisie et du Maroc qui restent sur une belle dynamique, les Lions de la Téranga pourraient tomber sur du lourd lors de ces matches de barrage qui se joueront sur deux manches (aller et retour.) En effet, dans le deuxième pot le Cameroun qui avait éliminé le Sénégal en 2017 en quart de finale de la CAN et privé les Sénégalais du titre lors de l'édition de 2002, pourrait faire ressurgir de vieux démons.



Par ailleurs, les Black Stars du Ghana qui ont arraché leur ticket qualificatif devant l'Afrique du Sud, dans le groupe G, grâce à un meilleur goal average, reste jouable. Contrairement au voisin du Mali qui a brillé dans ce second tour des éliminatoires avec aucun but encaissé pour 11 réalisations et 16 points glanés dans la poule E. Un derby Sénégal - Mali serait tout simplement explosif ! Enfin, l'Égypte de Mohamed Salah quoi que moins flamboyant que d'habitude reste une menace à prendre au sérieux de même que la RD Congo...



Chose importante à savoir dans ces barrages, le Sénégal qui est très bien classé en plus d'être dans le pot 1, aura l'avantage de recevoir le match retour à domicile, devant son public. Un atout de taille qui permettrait aux Lions de bénéficier du soutien du douzième Gaïndé pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe du Monde...