Qualification en finale de la CAN U17, le Président Macky Sall salue la performance des Iionceaux : « Un match épique. Bravo les jeunes ! »

Comme il l’a toujours déclaré haut et fort, le Président Macky Sall a soutenu : « Il n’est plus question pour nos sélections nationales de se contenter de la participation aux différentes compétitions auxquelles elles prennent part. » La culture de la gagne est désormais une composante de l’ADN des Lions et des Lionceaux. Justement les moins de 17 ans viennent de se qualifier ce dimanche, aux tirs au but, pour leur première finale une coupe d’Afrique des nations (CAN) au détriment du Burkina Faso (1-1, tab 5-4. De quoi provoquer des remerciements nourris et les encouragements du Président Sall…



« Toutes mes félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante qualification pour la finale de la CAN U17 après un match épique. Bravo les jeunes ! Bonne chance pour la finale. Dem ba jeex rek » a-t-il tweeté sur son compte officiel.