Qualification en 1/4 de finale de la CAN U17 : Augustin Senghor augmente la prime des Lionceaux !

Quelques instants après la large victoire (3/0) du Sénégal face à l’Algérie, à l’occasion de la 2eme journée de la phase de poules (Can U17) le président de la fédération sénégalaise de football a appelé les joueurs. C’est en appel vidéo qu’il a félicité l’équipe et tout le staff technique et médical regroupés dans le vestiaire pour les encourager davantage avec une hausse de la prime de match.



Une prime de victoire pour ne pas dire de qualification en quart de finale de la CAN U17, pour les poulains de Serigne Saliou Dia…

« J’ai demandé au financier de mettre 500.000 fcfa de plus sur les primes de match. Et si vous parvenez a battre la Somalie vous aurez droit à un autre bonus dont je tairais le montant. Ce qui est le plus important ce n’est pas l’argent mais le fait que vous êtes en train de représenter dignement le drapeau national. »



Pour finir, il a promis une autre prime spéciale en cas de victoire des Lionceaux pour leur dernière sortie dans le groupe A. Le président de la FSF a aussi apprécié le comportement des U17… « J’ai été particulièrement heureux de constater que vous avez tous chanté l’hymne national ensemble au moment de la présentation des équipes »‬