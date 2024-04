Qualification aux JO : À cause d’un problème de visa avec le consulat d’Allemagne, l’équipe camerounaise de handball déclare forfait

La Fédération Camerounaise de Handball (FECAHAND) a confirmé par communiqué la non-participation de l'équipe nationale féminine de handball du Cameroun au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques « Paris 2024» à Debrecen en Hongrie. Une situation causée par un refus qui leur a été opposé par le consulat d’Allemagne renseigne le document. Un acte qui ne semble pas digérer l’Etat camerounais et la fédération camerounaise de handball. Communiqué…

« Cette décision a été prise malgré tous les efforts déployés par l'Etat du Cameroun et la FECAHAND pour assurer une participation honorable de notre sélection. La FECAHAND avait initialement introduit une demande de rendez-vous auprès du consulat d'Allemagne chargé de traiter les formalités de visa. »

« Cependant, face à l'absence de réaction de cette chancellerie, nous avons sollicité l'intervention de la Fédération Internationale de Handball (IHF) et le Président de Confédération Africaine de Handball (CAHB). »

« Grâce à ces démarches, un rendez-vous nous a été accordé pour le lundi dernier. Nous y avons répondu mais malheureusement, la délégation a été éconduite du consulat sans même examiner nos dossiers, sous le prétexte que nous ne disposons pas d'attestation d'assurance alors que le porteur était à l'extérieur pour les mettre à notre disposition. »

« Nous avons alors fait appel à l'intervention de l'État, qui a réussi à obtenir un autre rendez-vous. Cependant, le temps perdu rendait difficile à notre équipe d'arriver à temps sur le lieu de la compétition; ce qui a conduit à notre retrait au détriment de la Grande-Bretagne. Nous soulignons que cette situation regrettable intervient alors que le Ministère des Sports et de l'Education Physique avait pris toutes les dispositions pour assurer une bonne participation de notre équipe: validation de notre participation, le budget nécessaire avait été validé dans les délais et une lettre de recommandation auprès de la chancellerie mise à notre disposition par le Ministre des Sports et de l'Education Physique. »