Qualif/Mondial-2026: Mahrez déplore son absence de la liste des joueurs retenus avec l'Algérie

L'ex-capitaine de l'équipe d'Algérie de football Riyad Mahrez a déploré son absence de la liste, dévoilée jeudi, des 25 joueurs retenus par le sélectionneur Vladimir Petkovic pour les deux prochains matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.



"Cela me tenait à coeur d'être présent, je respecte évidemment le choix du sélectionneur mais je prends acte de cette décision", a écrit Riyad Mahrez, 33 ans, sur X (anciennement Twitter).



Le sélectionneur bosniaque de l'équipe d'Algérie a convoqué jeudi un groupe de 25 joueurs pour les deux prochains matches de qualifications au Mondial-2026, dans lequel ne figure par l'ex-vedette des Fennecs, qui évoluait en 2023-2024 à Al-Ahli en Arabie saoudite, après cinq saisons passées à Manchester City.



L'Algérie doit affronter la Guinée le 6 juin à Alger puis l'Ouganda le 10 juin en déplacement.



"Le cas de Mahrez est important. J'ai lu la presse, et nous avons discuté en mars. A ce moment-là, Mahrez avait demandé à ne pas participer", a expliqué M. Petkovic, cité par des médias locaux.



"Nous avions convenu que, dès qu'il serait prêt, il me contacterait. J'ai inclus Mahrez dans la liste élargie, mais n'ayant reçu aucun appel de sa part, je considère qu'il n'est pas prêt à revenir. La porte lui reste toujours ouverte", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.



"Je n'ai ni reçu d'appels du sélectionneur ni de la Fédération. J'avais une petite gêne au genou, j'ai donc opté pour du repos lors des deux derniers matchs de championnat afin d'être opérationnel pour ces deux confrontations pour le Mondial 2026, ô combien importantes", a précisé de son côté Riyad Mahrez.



Ce dernier n'avait déjà pas été convoqué pour deux matches amicaux disputés contre la Bolivie et l'Afrique du sud en mars.



Sa dernière apparition sous le maillot algérien remonte à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire, où il a été très décevant et n'a pas pesé sur le rendement des Fennecs éliminés dès le premier tour.