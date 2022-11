Qatar 2022 : Voici les cinq nouveaux qui vont booster la tanière au mondial…

Enfin, les deux jeunes pépites sénégalaises, Iliman Ndiaye (22 ans, Sheffield United) et Nicolas Jackson (21 ans, Villarreal) seront chargés d’apporter leur grain de folie sur le front de l’attaque sénégalaise qui pourrait être privé de son maillot fort, Sadio Mané, encore incertain pour le mondial… Pathé Ciss (28 ans) a déjà des fans parmi les supporters sénégalais séduits par sa technicité, sa vision du jeu et son gros volume de jeu dans l’entrejeu. Face à la Bolivie, le pensionnaire avait été convaincant pour ses débuts avec les Lions. Ce sera un atout de taille au Qatar…Enfin, les deux jeunes pépites sénégalaises, Iliman Ndiaye (22 ans, Sheffield United) et Nicolas Jackson (21 ans, Villarreal) seront chargés d’apporter leur grain de folie sur le front de l’attaque sénégalaise qui pourrait être privé de son maillot fort, Sadio Mané, encore incertain pour le mondial…

Ils sont cinq au total, cinq jeunes joueurs pétris de talent et pleins d’énergie qui vont booster la tanière déjà forte de ses Lions champions d’Afrique en titre. Pour aller le plus loin possible et se donner le maximum de chance pour la coupe du monde 2022, le sélectionneur Aliou Cissé a fait confiance à deux jeunes défenseurs, Formose et Jakobs en plus d’un milieu de terrain, Pathé Ciss et de deux attaquants, Jackson et Ilimane Ndiaye…Formose Mendy (21 ans), en l’absence de Bouna Sarr le défenseur Amiénois a été l’heureux élu dans le couloir droit où il sera la doublure de Youssouph Sabaly. Polyvalent, avec une capacité de jouer dans l’axe comme sur le côté, il reste une belle option pour les Lions.Dans le couloir gauche le germano-sénégalais, Ismaïl Jakobs (23 ans) va tenter de faire oublier Saliou Ciss laissé à quai par le coach Aliou Cissé. Le jeune gaucher connaît une ascension express juste après une première convocation en sélection, au mois de septembre dernier (matches amicaux contre la Bolivie et l'Iran), le monégasque va connaître les joies d’une coupe du monde. Il sera en concurrence avec Fodé-Ballo Touré…