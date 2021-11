Purgeant déjà une peine de 3 ans ferme : Le prisonnier Mohamed Diop encore condamné à 1 an dont 6 mois ferme pour évasion.

Après son quatrième renvoi, l'affaire a été enfin jugée ce mercredi 17 novembre 2021 devant le Tribunal d'Instance de Dakar. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il déclare : "Je me suis échappé au Camp pénal lors des corvées parce que je voulais aller chez moi à Grand-Yoff pour récupérer mes papiers afin d'aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai été retrouvé à Rufisque".



Lors de l'audience du lundi 15 novembre passé, il a été convoqué, mais ce dernier a préféré dissimuler son identité en affirmant qu'il s'appelait Lamine Diop et non Mohamed Diop. Sur ces entrefaites, les gardes pénitenciers l'on reconduit en prison pour vérification.



Vu la constance des faits, le représentant du ministère public a requis an de prison ferme. Finalement, il a été déclaré coupable et condamné à 1 an dont 6 mois ferme.