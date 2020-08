Protection rapprochée : Aïda et Bassine, des soeurs indissociables qui rivalisent avec les hommes.

Aïda et Bassine sont sœurs et sont toutes deux (2) gardes rapprochées. Elles ont toujours côtoyé ce milieu parqu’elles y ont été bercées par leur père, ancien garde rapproché du président Abdou Diouf de 1980 à 2000. L’influence de leur père a fini par faire d’elles de vraies passionnées du métier. Elles forment ensemble un duo et servent partout où la mission les interpelle.



Le métier est ouvert à toute personne répondant aux critères exigés contrairement à ceux qui croient qu’il faut forcément être un homme ou passer par les services de sécurité publique.



Aïda et Bassine croient dur comme fer que la femme a sa place dans le milieu de la sécurité privée. Plus confiantes après leur intégration, elles invitent leurs semblables à la volonté et la sérénité pour matérialiser leur rêve dans n’importe quel domaine que cela puisse être.