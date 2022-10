Protection du littoral : Pierre Goudiaby Atepa s’attaque au chantier d’un « puissant » opérateur économique et interpelle le président Macky Sall.

L’architecte Pierre Goudiaby Atepa s’insurge contre la construction d’un R+6 sur le domaine public maritime sis à Mermoz.



À travers la Plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral entier (Perle), association dont il est le président d'honneur, l’homme d’affaires a dénoncé les agissements del’opérateur économique, Moustapha Ndiaye qui, selon lui, documents à l’appui, a réussi à avoir une ordonnance de la Cour Suprême lui permettant de poursuivre son chantier R+6 dans la zone. En point de presse, il alerte et interpelle directement le Chef de l’État, Macky Sall.



« Pendant que les autorités supérieures essaient de rectifier le tir il y a d’autres tapis dans l’ombre qui font l’inverse. Nous demandons à monsieur le président de la République de bien vouloir arrêter Moustapha Ndiaye », a-t-il confié. L’architecte ne compte pas laisser une telle démarche prospérer sur le domaine public maritime qui relève-t-il, est inaliénable.



« Nous allons porter plainte contre Moustapha Ndiaye parce que nous sommes des ayants droit car il prive des sénégalais de la vue de la mer ce qui n’est pas normal (…) Nous attirons l’attention des autorités sur ce carnage de la corniche », a-t-il dit.



Pierre Goudiaby Atepa s’interroge, par ailleurs, sur l’ordonnance de la Cour Suprême venue casser l’arrêté de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (Dscos) qui avait sommé l’arrêt des travaux dudit chantier. Il a toutefois interpellé le maire de Dakar, Barthélémy Dias qui, soutient-il, a signé le document autorisant la construction du chantier.