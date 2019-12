Protection des enfants : Les parents invités à plus d'implication pour le respect des droits des enfants...

Dans le cadre des perspectives de la célébration de la journée internationale des enfants, l'Union européenne en partenariat avec l'artiste Dip, a animé ce week-end un concert ouvert au public, afin de sensibiliser les parents à mieux défendre la cause des enfants.

Cette soirée qui a vu la participation de plusieurs autorités, était une occasion pour sensibiliser les citoyens, à travers des artistes porteurs de voix, sur la protection des enfants, dans un contexte marqué par des rapts d'enfants un peu partout dans le pays et la sous région.

"Nous avons dédié cette journée aux enfants et nous avons fait le choix avec les artistes pour inviter la jeunesse sénégalaise à communier avec les artistes pour une mobilisation sur des questions aussi importantes comme le droit à l'éducation, le droit des enfants à grandir sereinement dans un environment qui les protège, le droit aussi à des choses qui nous interpellent très fort comme le droit à l'eau, à la sécurité, à la famille", souligne son excellence Mme Irène Mingasson, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal.

Choisi pour animer la soirée, l'artiste Dominique Preira alias Dip invitera les parents à veiller davantage sur le respect des droits des enfants.

"Le thème des droits des enfants est d'actualité car nous sommes tous témoins de la situation des enfants au Sénégal et un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est une cause noble de s'engager pour le respect des droit des enfants. Car les enfants doivent connaître leurs droits, et ils ont le droit d'être éduqués, d'être mis dans de très bonnes conditions.

Il y a des enfants qui sont protégés d'autres non. C'est une bonne initiative avec l’Union européenne, mais ce n'est pas nouveau pour nous, car nous avons pendant longtemps prôné les questions liées aux enfants en faisant le tour des prisons comme Fort B, des villages d'enfants Sos.

Nous sommes constamment en contact avec eux. C'est pourquoi j'invite les parents à plus d'implication pour le respect des droits des enfants, à savoir leur éducation, leur épanouissement. C'est un bon départ et pour la suite, nous verront logiquement comment les choses évolueront", plaide le rappeur Dip, qui a plongé le public tout au long de la soirée dans une belle ambiance discothèque, avec l'espoir de voir un avenir meilleur pour tous les enfants du pays et du monde en général...