Protection des enfants : La commune des Parcelles Assainies, la Raddho et l'administration territoriale passent au peigne fin de la situation.

Pour le renforcement des mesures de protection des enfants, un atelier de renforcement de capacité, de plaidoyer et de sensibilisation a été organisé à l'endroit des acteurs communautaires sur la protection de l'enfant dans la commune des Parcelles Assainies.

Occasion saisie par l'adjoint au préfet de Dakar pour rassurer sur la situation des enfants dans le département de Dakar.

"La situation des enfants dans le département de Dakar est plus ou moins difficile par rapport aux autres enfants des autres localités", souligne Modou Thiam.

Au terme de cet atelier qui réunit les acteurs communautaires des Parcelles Assainies, de la Raddho et de l'administration territoriale, un comité communal de protection de l'enfant sera sera mis en place dans la commune des Parcelles Assainies.

À cet effet, le chargé de la commission de santé et de la commission sociale de la mairie des Parcelles, Mamadou Ndiaye, invite les populations à dénoncer les pratiques tendant à exercer de la violence contre les enfants...