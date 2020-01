Promotion du football local : Le Projet UNFPA arrive à son heure.

L'Union des footballeurs professionnels et amateurs (UNFPA) fait son bonhomme de chemin. Créé par les membres du groupe "Tout sur la Ligue 1", ce projet qui vise à faire la promotion du football local sénégalais, commence à se déployer. Avec déjà quelques jeunes pépites révélées au grand public. Cet ambitieux projet se donne pour mission de dénicher les talents bruts sur toute l'étendue du territoire.

Selon Cheikh Oumar Aïdara, cette démarche bénévole trouve sa motivation dans la promotion Foot local. La sélection UNFPA regroupe un plus d'une vingtaine de jeunes joueurs. Pour la plupart des amateurs sans clubs et ou des footballeurs dont les contrats sont arrivés à terme. Plusieurs matches amicaux contre des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise sont prévus au cours des prochaines semaines. Une chance à saisir pour ces futurs pro en quête de coup de pouce du destin...