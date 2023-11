Promotion de l’innovation : Free Sénégal lance Fix Challenge en faveur des esprits créatifs

L’opérateur de téléphonie mobile, Free Sénégal, a procédé le 16 novembre, au lancement officiel de la 4ème édition du Free Innovation Xperience (Fix) Challenge. L’initiative a pour objectif d'encourager les initiatives concrètes qui proposent de transformer des problèmes en solutions, à partir d'innovations digitales, appliquées à cinq domaines principaux : la santé, l'éducation, les fintech, la blockchain, la réalité virtuelle.



Chaque année, le FIX Challenge récompensera 5 projets concrets, portés par des entrepreneurs, des étudiants ou des particuliers, qui répondent à des problématiques actuelles, et qui portent en eux un véritable potentiel économique et social. C’est une compétition ouverte aux esprits innovants. Les lauréats bénéficieront d’une enveloppe financière conséquente et d’un accompagnement pour développer leurs projets.



Plus de 120 millions Fcfa ont été investis depuis la première édition du FIX Challenge avec plus de 100 entrepreneurs accompagnés...