Promotion de l’homosexualité / Alioune Ndoye s'interroge : « nous sommes de la mouvance au pouvoir et ils sont plus riches que nous, d'où vient leur argent? »

La question relative à la criminalisation de l’homosexualité s’est encore invitée à la campagne électorale pour les législatives.



La tête de liste du département de Dakar, Alioune Ndoye, est revenu sur cette affaire. Alioune Ndoye estime que ce débat ne se trouve pas dans le champ politique, mais l’opposition l’y amène pour faire la promotion des LGBT.



Et ce dernier de se poser finalement la question : « d'où vient leur argent ? ». « Nous sommes du pouvoir et ils sont plus riches que nous, d'où vient cet argent? »