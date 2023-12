Promotion de l'éducation des filles en zone rurale : L'IFEF accompagné du MEN lance sa seconde caravane

La deuxième édition de la Caravane RELIEFH est une étape cruciale pour renforcer l'égalité entre filles et garçons dans l'éducation au Sénégal et dans les pays voisins. Avec une planification rigoureuse, des objectifs clairs et des indicateurs mesurables, l'IFEF est bien positionné pour faire de cette initiative un grand succès et contribuer de manière significative à l'atteinte des ODD 4 et 5.





Les résultats attendus sont entre autres : l’augmentation de la sensibilisation et de la prise de conscience sur l'importance de la scolarisation des filles/scolarisation inclusive dans les zones ciblées ; Renforcement des compétences des enseignant(e)s en matière d'égalité des sexes.

Les indicateurs c’est le nombre d'élèves, enseignant(e)s et membres du personnel d'encadrement sensibilisés et ayant démontré une meilleure compréhension des enjeux de l'égalité filles-garçons en matière d'éducation ; Le nombre d'enseignant(e)s ayant participé aux sessions de formation et ayant intégré les outils et méthodes d'enseignement axées sur l'égalité des genres sexes dans leurs pratiques pédagogiques.

Après la réussite de la première caravane RELIEFH l'année dernière dans le sud du pays, l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF) entame sa seconde tournée à partir de la semaine prochaine, cette fois-ci au nord avec une demi-journée en Mauritanie. " Une première édition de l’initiative s’est déroulée du 24 novembre au 10 décembre 2022 au Sénégal. Elle a confirmé la nécessité de mener ce type d’action de terrain concrète et axée sur les populations francophones les plus marginalisées.Pour continuer à répondre à ce besoin, l’IFEF mobilise ses efforts pour jouer un rôle central en tant que moteur du changement positif et de l'inclusion éducative", note la directrice de l'IFEF, Mona Laroussi.Ainsi, l'IFEF propose une approche innovante et holistique pour promouvoir l'éducation des filles au Sénégal. Au cœur de cette approche, l’initiative de sensibilisation « Caravane RELIEFH : Je roule pour plus de filles à l’école », de sensibilisation se veut être un catalyseur du changement, en se déployant dans les zones rurales et périurbaines pour informer, mobiliser et créer un environnement favorable à l'éducation des filles.