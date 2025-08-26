Projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte : les inquiétudes de PDF

D’après le député Papa Djibril Fall, ce projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte regorge d’énormes incohérences. D’abord, il considère « qu’il faut renforcer les dispositifs de contrôle que nous avons au Sénégal tels que l’IGE, l’IGF, l’OFNAC etc... »
Par ailleurs, cette loi, notamment dans sa dimension pécuniaire, doit être revue : « je préfère qu’un lanceur d’alerte fasse le don de soi plutôt que d’être rémunéré », a prôné le député Papa Djibril Fall.
