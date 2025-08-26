Projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte : les inquiétudes de PDF


D’après le député Papa Djibril Fall, ce projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte regorge d’énormes incohérences. D’abord, il considère « qu’il faut renforcer les dispositifs de contrôle que nous avons au Sénégal tels que l’IGE, l’IGF, l’OFNAC etc... »
 

Par ailleurs, cette loi, notamment dans sa dimension pécuniaire, doit être revue : « je préfère qu’un lanceur d’alerte fasse le don de soi plutôt que d’être rémunéré », a prôné le député Papa Djibril Fall. 

Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte »

GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte » - 26/08/2025

Tambacounda : Ruiné au pari-foot, un ex-militaire usurpe l’identité de sa femme et escroque 267 000 FCFA

Tambacounda : Ruiné au pari-foot, un ex-militaire usurpe l’identité de sa femme et escroque 267 000 FCFA - 26/08/2025

Polémiques sur l’état de santé de Farba Ngom : le ministre précise la procédure d’expertise médicale en prison

Polémiques sur l’état de santé de Farba Ngom : le ministre précise la procédure d’expertise médicale en prison - 26/08/2025

Guy Marius Sagna interpelle le ministre : Juan Branco, Bassirou Gueye, justice et corruption au cœur du débat

Guy Marius Sagna interpelle le ministre : Juan Branco, Bassirou Gueye, justice et corruption au cœur du débat - 25/08/2025

El Hadji Ousmane Fall :

El Hadji Ousmane Fall : " Ne nous trompons pas, une seule loi ne suffit pas ..." - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC : Tafsir Thioye critique une création précipitée et dénonce un ciblage contre Bassirou Guèye

Loi portant création de l’OFNAC : Tafsir Thioye critique une création précipitée et dénonce un ciblage contre Bassirou Guèye - 25/08/2025

Anta Babacar Ngom dénonce un OFNAC précipité : la lutte contre la corruption mérite mieux

Anta Babacar Ngom dénonce un OFNAC précipité : la lutte contre la corruption mérite mieux - 25/08/2025

Assemblée - Ousmane Diop cite Ousmane Sonko : « Il faut un OFNAC indépendant pour éradiquer corrupteurs et impunité… »

Assemblée - Ousmane Diop cite Ousmane Sonko : « Il faut un OFNAC indépendant pour éradiquer corrupteurs et impunité… » - 25/08/2025

Transparence et lutte contre la corruption : Oumar Diop voit un nouveau souffle pour le Sénégal

Transparence et lutte contre la corruption : Oumar Diop voit un nouveau souffle pour le Sénégal - 25/08/2025

Djamil Sané, Maire des Parcelles Assainies : « Le discours d’Abass Fall est rassembleur et rassurant »

Djamil Sané, Maire des Parcelles Assainies : « Le discours d’Abass Fall est rassembleur et rassurant » - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : ovation et sourire à l’Assemblée...

Abass Fall élu maire de Dakar : ovation et sourire à l’Assemblée... - 25/08/2025

[🛑DIRECT ] Mairie de Dakar: Election du nouveau maire

[🛑DIRECT ] Mairie de Dakar: Election du nouveau maire - 25/08/2025

Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort »

Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort » - 25/08/2025

Vote décisif à la mairie de Dakar : forte mobilisation autour de la succession du maire

Vote décisif à la mairie de Dakar : forte mobilisation autour de la succession du maire - 25/08/2025

Thiaroye : Ruiné par des maux de tête incurables, le cultivateur M. Dia se tranche la gorge pour mettre fin à son calvaire

Thiaroye : Ruiné par des maux de tête incurables, le cultivateur M. Dia se tranche la gorge pour mettre fin à son calvaire - 25/08/2025

Gamou 2025- banalisation des événements religieux: Le message de Serigne Abdou Hamid Sy

Gamou 2025- banalisation des événements religieux: Le message de Serigne Abdou Hamid Sy - 23/08/2025

Gamou Tivaouane / Folklore-risques d'inondations : les 4 vérités de Serigne Moustapha Sy Al Amine

Gamou Tivaouane / Folklore-risques d'inondations : les 4 vérités de Serigne Moustapha Sy Al Amine - 23/08/2025

Rufisque : arrestation pour trafic de 4 kg de chanvre indien

Rufisque : arrestation pour trafic de 4 kg de chanvre indien - 23/08/2025

Dakar : un individu arrêté pour vol avec violence au Point E

Dakar : un individu arrêté pour vol avec violence au Point E - 23/08/2025

Drame à Guédiawaye : un émigré meurt d’une crise d’asthme après sa condamnation avec sursis

Drame à Guédiawaye : un émigré meurt d’une crise d’asthme après sa condamnation avec sursis - 23/08/2025

Braquage millionnaire à Thiaroye : un gang encagoulé rafle 63 millions… avant d’investir dans des moutons de race !

Braquage millionnaire à Thiaroye : un gang encagoulé rafle 63 millions… avant d’investir dans des moutons de race ! - 23/08/2025

Winwin Partners séduit Abidjan avec son nouveau concept « WINVEST » : un événement exclusif dédié à l’investissement dans l’immobilier de prestige

Winwin Partners séduit Abidjan avec son nouveau concept « WINVEST » : un événement exclusif dédié à l’investissement dans l’immobilier de prestige - 22/08/2025

Point E : trois individus interpellés pour actes contre nature à la plage

Point E : trois individus interpellés pour actes contre nature à la plage - 22/08/2025

Dangote Cement : l'entreprise remet des clés de camions à ses partenaires-distributeurs et reçoit le trophée de WALLY-DAAN FC

Dangote Cement : l'entreprise remet des clés de camions à ses partenaires-distributeurs et reçoit le trophée de WALLY-DAAN FC - 21/08/2025

Retard du paiement des bourses, non-paiement de scolarités : Les étudiants gabonais du Sénégal haussent le ton

Retard du paiement des bourses, non-paiement de scolarités : Les étudiants gabonais du Sénégal haussent le ton - 21/08/2025

Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies

Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies - 21/08/2025

Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis

Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis - 21/08/2025

Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée

Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée - 21/08/2025

Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane

Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane - 21/08/2025

Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant

Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant - 20/08/2025

RSS Syndication