Projet de loi américain sur les échanges économiques et commerciaux entre l'Afrique et une puissance étrangère: " Nous appelons au retrait de ce projet dont l'adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l'Afrique et les USA (Macky Sall)

Dans son discours à l'occasion du 2e Sommet Afrique-États-Unis d’Amérique, le Président Macky Sall a délivré le message du continent relatif au projet de "loi américain portant sur les échanges économiques et commerciaux entre l'Afrique et une puissance étrangère".



D'après lui, " ce projet avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales". Le président en exercice de l’Union Africaine de marteler. " Toute l'Afrique se demande pourquoi un tel projet de loi, et pourquoi elle est visée".



Et d'ajouter " Nous appelons au retrait de ce projet dont l'adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l'Afrique et les États-Unis; ce que nous ne souhaitons pas". Avant de conclure, le Président Macky Sall a rappelé le souhait de l'Afrique qui est de poursuivre avec les États-Unis ses efforts communs pour un partenariat afro-américain co-construit, " toujours solide et plus confiant pour le progrès et la prospérité partagés de nos peuples".