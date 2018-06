Projet de jeu des Lions : La mayonnaise prend, les joueurs commencent à assimiler les exigences

La philosophie de jeu demandée par Aliou Cissé prend forme petit à petit sur le terrain du Sputnik de Kaluga. Le travail commence à porter ses fruits sur la manière dont l’équipe du Sénégal devra évoluer, à trois jours de son entrée en lice dans cette Coupe du monde.



Omar Daf a mis sa patte au service du staff, en imposant plus de sécurité et de possession dans le jeu. Il a quelque peu fait évoluer la façon dont Aliou Cissé pensait le football, l'incitant à un changement tactique qui a modifié le comportement d’ensemble des Lions sur le terrain.



Avec le duo Aliou-Daf, la mayonnaise prend, après trois séances d'entraînement en Russie. Les joueurs commencent à assimiler les exigences du sélectionneur, appuyé par son coach-assistant.



La première concerne le pressing. À la perte du ballon, Aliou Cissé demande à ses hommes une agressivité positive pour aller gêner l'adversaire. Le but est de former un étau rapide sur le porteur du ballon pour l'empêcher de trouver une solution. Cela demande de l'intelligence tactique et une science du placement. Visiblement, le coach des Lions ne compte plus s'attarder sur le système. Il préfère travailler l'animation de jeu de son équipe.



Sur plusieurs séquences samedi, à l'entraînement, Alfred Ndiaye et Gana Guèye n'ont pas hésité à jouer long mais également à remonter le ballon beaucoup plus rapidement qu'ils n'avaient l'habitude de le faire, dans une opposition à 11 contre 11, avec pour objectif de conclure par un ballon aérien adressé aux attaquants. Au cours de ce galop d’entrainement rythmé, la seule fausse note a été la précipitation. Ce qui engendre plus de déchets techniques.



Par leurs qualités, pourtant, les hommes de Aliou Cissé ont manifestement ce qu'il faut pour prendre le jeu à leur compte, harceler l'adversaire et le mettre sous pression dès l'entame. Avec les facultés de déstabilisation de Sadio Mané et de Ismaïla Sarr sur les ailes, la précision de passes de Gana ou Cheikhou Kouyaté et l'abattage physique de Alfred au milieu de terrain, les Lions devraient réussir à mieux poser leurs griffes face à la Pologne...