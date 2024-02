Projet d’amnistie générale : Le président Macky Sall annonce la saisine de l’assemblée nationale dès ce mercredi

Notre pays se trouve dans un carrefour important. Les sénégalais veulent aller vers une élection inclusive et transparente. C’est ce qu’aussi, veut le président de la République Macky Sall qui, lors de l’ouverture du dialogue ce lundi, a annoncé qu’il va saisir, lors du conseil des ministres prochain, l’assemblée nationale pour une amnestie générale. « Je saisirai l’assemblée nationale ce mercredi pour une amnistie générale. Ceci, pourrait nous aider dans cette phase difficile pour sauvegarder notre unité nationale, pacifier l’espèce politique et de maintenir le rayonnement démocratique » a déclaré le président Macky Sall lors de son discours d’ouverture.







Le chef de l’Etat a appelé la classe politique et les forces vives de la nation, à un dialogue. Une discussion sans filtre sur la situation du pays pour trouver un consensus. Après 12 ans à la tête du pouvoir, le chef de l’Etat entend permettre à son successeur de disposer d’un pouvoir paisible et sécurisé face aux multiples menaces.







« Je tiens à vous remercier, pour le temps et les efforts consacrés à ce rendez-vous. Notre pays est confronté à une situation inédite faite de menaces sur la paix et la stabilité. Il y a des moments où il faut savoir que la vie des nations transcende la vie politique. Je voudrais vous réaffirmer que je n’ai aucun agenda personnel. Le 02 avril prochain marquera la fin de mon mandat. Les travaux se poursuivront demain… » conclut le président de la République.