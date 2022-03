Projet PAREM : plus de 3.000 ménages ont été touchés pour un budget global de plus de 900 millions de francs Cfa.

Le Comité de pilotage du Projet d’Appui à la Résilience des Ménages et des Groupes vulnérables contre la Covid-19 (PAREM) a tenu ce vendredi 11 mars 2022 une réunion avec tous ses acteurs. Ceci, pour partager le bilan des réalisations du programme au titre de l’année 2021, afin d'examiner et valider le rapport d’exécution technique et financière du plan de travail et du budget annuel 2021.



L’objectif général du projet est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi national de riposte du Sénégal contre la Covid-19 à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables.



À cet effet, il a touché 17 communes d’intervention et plus de 3 000 ménages pour un budget de plus de 900 millions et de 100 millions de francs Cfa pour la participation du Sénégal.



Venu présider la réunion, le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants Mame Ngor Diouf a fait savoir que ce projet a été bâti sur les principes de participation, de transparence, de célérité, d’efficience, d’efficacité et de subsidiarité. La stratégie utilisée pour soulager les ménages et groupes vulnérables impactés par la Covid 19 repose sur deux leviers : la mise en place de Bourses Économiques (BE) au profit des ménages et groupes vulnérables et également l’appui aux Très Petites Entreprises (TPE) de femmes et de jeunes du secteur informel impactées par la COVID-19 pour la relance de leurs activités productives.



« Le budget global est de 1,5 millions € soit 984.935.500 francs CFA dont 100 millions de francs CFA pour la contribution sénégalaise. Sous ce rapport, des outils pertinents ont été utilisés pour le ciblage de 17 communes d’intervention et de 3.100 ménages pauvres dont 312 personnes handicapées qui ont bénéficié de financements d’un montant global de 330.000.000 de francs Cfa », a indiqué M. Diouf.

Il ajoute que le plan de relèvement des TPE et de la relance de leurs activités élaborées par le projet a permis d’accompagner 34 TPE de femmes et de jeunes entrepreneurs pour un montant total de 46.000.000 de nos francs touchant 918 bénéficiaires dont 885 femmes et 33 jeunes hommes.



Poursuivant son argumentaire, il a également souligné que ces différentes activités ont été soutenues par des sessions de renforcement de capacités, de sensibilisation sur les mesures barrières et de distribution de kits d'hygiène et sanitaires pour lutter contre la Covid-19.



Selon le Sg du ministère de la Femme, les réalisations obtenues par le PAREM sur le terrain ont été possibles grâce à l’appui du dispositif institutionnel et communautaire composé des Plateformes Techniques Opérationnelles, de la Société Civile, des APDC et d’autres relais communautaires qui se sont engagés de façon remarquable pour accompagner les bénéficiaires du projet. Ainsi, il encourage les bénéficiaires au nom du ministère de la Femme de prendre en charge leurs propres destins par le renforcement de leurs pouvoirs de décision et leur leadership transformationnel au niveau local.



Par ailleurs, Mame Ngor Diouf les exhorte à faire preuve d’un plus grand esprit de responsabilité pour veiller à la reconstitution des importants fonds injectés par le PAREM seul gage de pérennité et de durabilité pour leur autonomisation économique.

Pour sa part, le maire de Ndiéyène Sirakh, Serigne Fallou Fall, a incité tous les acteurs à renforcer et multiplier leurs efforts dans la pérennité du projet afin qu’il puisse atteindre ses objectifs globaux.



Quant au représentant du ministère de l’économie du Plan et de la Coopération, Sanor Dièye, le projet PAREM a été initié par le gouvernement dans le cadre de la résilience économique dans cette période de Covid-19 afin de renforcer les conditions des populations.



« Ce projet permet également de contribuer au pouvoir d’achat des bénéficiaires et permet de combattre les injustices et les inégalités entre les personnes », a-t-il précisé.