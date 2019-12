Projet "Ecole propre, école verte" : Le lycée Lamine Guèye fait peau neuve.

Les acteurs éducatifs du lycée lamine Guèye se sont engagés ce mercredi dans une opération coup de poing, histoire de redorer le blason de l’établissement.

Elèves enseignants et parents d’élèves ont tous mis la main à la pâte pour offrir un cadre plus adéquat à l’institution scolaire.

L’opération est une suite logique du projet ‘’école propre, école verte pour un Sénégal émergent’’ déroulé par le Modese, le Mouvement des Enseignants pour un Sénégal Émergent.



Pour réussir le pari, les acteurs de cette opération de nettoyage ont été assistés par l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets solides (Ucg), entre autres partenaires.



De fond en comble, tous les coins et recoins de l’établissement scolaire ont été nettoyés.

Chez les élèves, c’est un réel plaisir de s’engager à maintenir leur cadre d’étude dans la propreté, gage d’une performance scolaire.



Lancé au mois de mai, le projet ‘’école propre, école verte pour un Sénégal émergent’’ vise, au delà de sensibiliser la communauté éducative dans son ensemble et de procéder à la pédagogie par l’exemple, à favoriser la prise en charge de l’hygiène et de l’environnement scolaire.