Progression inquiétante de la Covid-19 : Le CSE pour des actions efficaces en plus des décisions salvatrices

Le Club Sénégal Emergent (CSE), dit avoir constaté pour s’en désoler, «une situation de relâchement, voire d’insouciance de plus en plus prononcée dans les comportements, par notamment la négligence du respect des mesures barrières. De telles attitudes, selon le communiqué du club, sont un terreau fertile à la propagation de la pandémie qui, si elle persiste, engendrera de graves conséquences sanitaires économiques et sociales.»

Le Club Sénégal Emergent (CSE) de réitérer sa souscription aux décisions, les plus appropriées dans le contexte, prises par le Chef de l’Etat, mais d’ajouter qu’elles doivent s’accompagner d’actions efficaces pour endiguer la pandémie et permettre aux populations de retrouver une vie normale et une économie réconciliée avec un taux de croissance apte à impulser une émergence dynamique et solide. Dans le cadre de l’application systématique de celles-ci, le CSE suggère un meilleur ciblage géographique visant les zones, les quartiers les plus infectés par le virus, mais aussi par un ciblage social (les couches les plus vulnérables, la jeunesse, les communautés religieuses et coutumières). Ces deux types de ciblage doivent s’appuyer sur un plaidoyer communautaire afin que soient plus strictement observées les mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux publics.

Enfin le CSE de noter qu’il va relancer dans les meilleurs délais, l’Initiative populaire et solidaire de riposte contre la Covid19 qui se décline en wolof par « Jappo Xeex Coronavirus », qu’il avait mise en place avec des acteurs de la Presse, de la Société civile, des Mouvements de femmes, des Acteurs de la culture..., dont le démarrage des activités avait été retardé par la déclaration de l’état d’urgence et du couvre-feu.