Programme présidentiel de modernisation des sites religieux : Macky en visite la semaine prochaine au sanctuaire marial de Popenguine

Après l’inauguration de la grande mosquée Thierno El Hadj Mouhamadou Saïdou Ba de Bopp, le chef de l’État Macky Sall prévoit, toujours dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, une visite à Popenguine la semaine prochaine. Comme souligné ce vendredi après la prière, Macky Sall va s’y rendre la semaine prochaine pour voir l’évolution des travaux du sanctuaire marial de Popenguine qui vont coûter près de 2 milliards et qui devra disposer de 90.000 places. Ceci rentre aussi dans le cadre de la modernisation des 7 diocèses qui font également partie du programme.



Dans ce programme présidentiel de modernisation des sites religieux qui concernent, Tivaouane, Ndiassane, la cité des Layène, Léona, à Médina Baye, Kolda, Tamba, Saint-Louis , il est aussi programmé d’autres constructions à Mbour, Kaolack, la Mosquée Omarienne à Dakar et à Kédougou.



Pour ce qui est de la grande mosquée de Bopp, le chef de l’État a jugé nécessaire de transformer le bail en titre foncier et de l’octroyer au Khalife de Médina Gounass pour que le travail puisse être fait de manière durable et que cet édifice puisse voir enfin le jour au grand bonheur des fidèles musulmans.