Programme de migration circulaire Espagne-Sénégal : C’est la ruée vers les BAOS

Depuis quelques jours, l’Etat du Sénégal en partenariat avec l’Espagne a annoncé un programme de migration circulaire Espagne-Sénégal. En effet, un appel à candidature pour recruter des ouvriers agricoles a été lancé via une circulaire pour des citoyens avec une moyenne d’âge comprise entre 25 à 55 ans. Les personnes retenues auront un contrat CDD de 3 mois renouvelables. Le chomage devenu pandémique chez les jeunes, c’est la ruée vers les bureaux d’accueil d’orientation et de suivi(BAOS) pour des sénégalais venus déposer leurs dossiers. Pour en savoir un peu plus Dakaractu a tendu son micro à quelques sénégalais(es) désireux d’aller en Espagne. Interrogés, ces derniers ont la même réponse : "le seul but est d’aller à la quête de l’eldorado ou d’un lendemain meilleur".