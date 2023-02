Programme agricole « Intermag » : Le président Macky Sall a réceptionné le matériel d’un montant de 85 milliards de francs FCA

La promotion de la souveraineté alimentaire est un défi pour le gouvernement du Sénégal. Le chef de l’Etat Macky Sall semble alors être dans cette perspective de la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires (PAP 2 A) qui a comme objectif sur la période 2019-2023, de réaliser à travers la transformation structurelle de l’économie, une croissance forte, inclusive et durable pour le bien-être des populations. Ces nouveaux projets seraient orientés vers le développement endogène, porté par la quête des souverainetés sanitaire et pharmaceutique, avec un secteur privé national plus dynamique, mais aussi et surtout, la souveraineté alimentaire.



Dans cette optique, le président de la République Macky Sall, en présence du Premier ministre, celui de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, ainsi que des partenaires techniques et financiers, a présidé ce samedi la cérémonie de remise de matériel dans le cadre du programme Intermag ». Ce programme de transfert de technologies par l'acquisition de matériels et d'entrepôts agricoles s'inscrit dans la dynamique de développement de notre politique agricole à travers le renforcement de la mécanisation, la maîtrise de l'eau par l'irrigation et d'actions de réduction des pertes post-récolte.



Dans son objectif répondant à l’intensification de l’agriculture et au besoin de la souveraineté alimentaire qui est la principale préoccupation du chef de l’Etat, ce programme comprend des matériels pour les opérations culturales et post-récoltes, un autre lot de matériels de pompage et d'irrigation et enfin des entrepôts de conservation et de stockage des produits agricoles. D’un montant global de 85 milliards de Francs CFA, ce programme exceptionnel selon le chef de l’Etat dans son discours ce matin lors de la cérémonie, permet d'acquérir 2985 unités motorisés, dont 700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculteurs et 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d'irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d'intrants agricoles (semences et engrais) et 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, de la pomme de terre et de l'oignon en particulier.