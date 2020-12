Programme Gaïndé : L'armée a reçu un second lot de matériel roulant en armement d'élite.

Le général de corps aérien Birame Diop, Chef d'état-major des armées, a reçu ce mardi pour la deuxième fois, un matériel important pour renforcer les capacités opérationnelles des armées. Ceci pour anticiper sur les soubresauts d'éventuelles attaques contre le Sénégal. Le Cemga, dans son discours, a évoqué l'insécurité qui gangrène la sous-région et dont le Sénégal n'est pas à l'abri.



C'est pourquoi dans la perspective de mettre en place un vaste plan de riposte, l'armée a reçu à la direction du matériel : 18 camions KAMAZ et 03 Bus de 32 places acquis sur budget, des fusils de précision, des drones et équipements de déminage reçus de la Turquie, 08 camions rénovés à neuf par la DIRMAT.



Cette dotation est la seconde du genre avec ce lot de camions Kamaz dans le programme Gaïndé lancé par l'État du Sénégal.