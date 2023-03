Programme 100.000 logements: Signature de conventions de partenariat entre le FHS, la SICAP-SA et la SN-HLM

Dans le cadre du projet 100.000 logements, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, monsieur Abdoulaye Saydou Sow, a présidé ce vendredi la cérémonie de signature de convention d’avance de crédit relative à la mise en place d’une ligne de financement au profit de la SN Hlm et la Sicap SA.

Le Fonds pour l'Habitat Social( FHS) a ainsi décidé d'octroyer à ces deux promoteurs un crédit de 5 milliards de Fcfa avec l’appui de la banque de l’habitat du Sénégal, à raison de 2,5 milliards pour chaque société. Ce, suite à la signature d’une convention avec le Fonds de solidarité africain (FSA), d’une ligne de garantie de 15 milliards de fcfa.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a rappelé pour sa part que ledit projet répond à la vision du Président de la République Macky Sall dont l'objectif est de faciliter à chaque sénégalais l'accès à la propriété immobilière. " Avec cet apport financier et le foncier que l’Etat mettra à leur disposition, la Sicap et la Sn Hlm apporteront leur contribution significative à l’atteinte des objectifs du projets 100.000 logements", a indiqué Abdoulaye Saydou Sow. Abondant dans le même sens, l’Administrateur du Fhs, Ousmane Wade a ajouté que " ce crédit permetra de faciliter l’exécution des missions de la Sicap et de la SN-HLM".

Pour rappel, ont pris part à cette rencontre, la présidente du Conseil d’orientation du Fonds pour l’habitat social (FHS), Mme Anta Sarr Diacko, le Directeur général de la BHS, Bocar Sy, le Secrétaire général du ministère, Elhadji Abdoulaye Gueye, le Directeur de cabinet Abass Ndiaye, l’Administrateur du Fonds pour l’habitat social, Ousmane Wade, le DG de la Sn Hlm, Mamadou Diagne Sy Mbengue, le DG de la Sicap Sa Mamadou Kassé, le DG de la Direction générale de la construction et de l’habitat, Amadou Thiam, le DG de la Safru Maissa Mahecor Diouf et les services concernés du MULHP...