Plus de 250 lieux publics devront être connectés au wifi à travers le projet smart wifi du programme dénommé « smart Sénégal » et qui a pour objectif de placer le digital au cœur de la vie des citoyens. Pour ce faire, l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) et FREE Sénégal ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente afin de permettre aux populations d’accéder à l’internet gratuitement et partout sur le territoire national.



D’ailleurs, renseignent les deux structures, 23 sites disposent déjà à travers le programme d’un raccordement à l’internet. 15 des 23 sites se trouvent à Dakar, 3 à Kaolack, 3 à Thiès et les 2 restant sont à Mbour.



Dans la capitale dakaroise, les places publiques où l’internet est désormais accessible sont les suivantes : la place de l’Obélisque, l’hôpital Principal de Dakar, la place de la mairie de Guédiawaye, le Monument de la renaissance, la mairie de Grand-Yoff, la place sportive de la Corniche Ouest, les Allées Khalifa Ababacar SY, le terminus de Liberté 5, l’UCAD et l’AIBD.



Les directeurs généraux des 2 structures, en l’occurrence Cheikh Bakhoum de l’ADIE et Mamadou Mbengue de FREE Sénégal, ont paraphé la convention de partenariat. L’événement s’est tenu dans les locaux de l’ADIE...