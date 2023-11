Programmation des matchs de la CAN à 14h : L’énorme coup de gueule d’Aliou Cissé sur la CAF !

La programmation établie par la confédération africaine de football (CAF), n’est pas du goût du sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé. Interpellé à ce sujet, ce vendredi, alors qu’il venait de rendre public sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour les deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026 (18 novembre contre le Soudan Sud et le 21 face au Togo), El Tactico n’a pas pas mâché ses mots. D’après lui, il serait tant que la CAF commence à consulter les sélectionneurs, fédérations et autres voix autorisées du football africain, dont le comité des légendes, avant de prendre de pareilles décisions.



El Tactico réclame une approche plus inclusive et plus de considération de la part de l’instance dirigeante du football africain… « Tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN et des difficultés auxquelles les sélections sont confrontées… Entre les baisses de forme, les suspensions et les maladies, la CAF aurait pu laisser aux sélections la latitude d’appeler 26 ou 27 joueurs… J’aimerais bien que la CAF nous demande notre avis à nous les techniciens. Le football a beaucoup progressé sur le plan des infrastructures etc. Mais, ce serait bien qu’on demande notre avis… La dernière CAN on a joué à 14h à Bafoussam. On venait d’être finaliste de la CAN 2019 pourtant on n’a joué en altitude. Il faudrait que la CAF pense aux joueurs » lance-t-il sur un ton désabusé.



Pour cette 34eme édition de la coupe d’Afrique de football, c’est sous un soleil de plomb et certainement un climat assez humide que les champions Afrique en titre vont lancer leur compétition. En effet, le Sénégal débutera sa campagne le lundi 15 janvier 2023 à 1400 gmt pour le derby face à la Gambie. Toujours sur la base de cette programmation qui fait grincer des dents, El Tactico verra ses hommes se frotter aux Lions indomptables du Cameroun, le vendredi 19 janvier à 17h00 gmt. Enfin, le mardi 23 janvier 2023 le Sénégal sera sur la pelouse du stade de Yamoussoukro pour l’autre derby ouest africain face à la Guinée Conakry a 17h00 gmt.





Mouhamadou Moustapha Gaye