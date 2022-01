Professionnalisation de l’ «E-sport » au Sénégal : le ministère des sports décline les règles par la création d’un « Comité National de promotion du E-Sport »

Face à la conjoncture sanitaire mondiale caractérisée par la pandémie de la Covid-19, le Sénégal n'est pas épargné, les plus grands rendez-vous ayant été annulés ou reportés et les manques des sponsors rendues peu visibles durant toute l'année 2021. Face à cela, le secteur du jeu vidéo connaît une explosion de son audience et de son activité grâce à E-sport une pratique compétitive du jeu vidéo qui représente plus de 600 millions de gamers, soit 732 milliards de FCFA (1,8% du marché mondial). Plus de 75% des applications sont téléchargées sur les stores dans le monde et placées 10ème art, et 1 Industrie créative au monde avec un marché qui a généré $180,3 milliards en 2021, selon l'analyse de marché. Newzoo. révision sur des revenus annuels, qui devraient atteindre $200 milliards en 2023. Cela constitue trois fois plus que la musique et le cinéma réunis !



Ainsi, l’État du Sénégal, à travers son Ministère des Sports, en coordination avec son Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, souhaite apporter une réponse adéquate et souveraine, qui vise à favoriser et à promouvoir cette discipline mais surtout avec la création du "Comité National de Promotion du E-Sport".

La création de ce comité permettra à l'État de trouver des opportunités à la jeunesse dans le cadre de l'emploi. Ce sera aussi une occasion de valoriser et de promouvoir l'infrastructure internet et la connectivité de qualité et l’économie créative numérique, qui, forcément contribueront dans la phase 2 intitulée «une société numérique inclusive», incluant la vision Sénégal Numérique (SN 2025) du fameux Programme Sénégal Émergent, jusqu'à l’horizon 2035.



Le Comité National de promotion du E-Sport avec son Président, Monsieur El Hadj Mansour Jacques Sagna Alias Lord Alajiman et son équipe dirigeante, experte dans ce domaine, aura comme mission d'organiser sur l'ensemble du territoire national la "Pratique E-sport" à travers des compétitions. Il s’agira pour le comité de programmer et réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement, de coordonner et développer la pratique du E-Sport sur toute l’étendue du territoire, d’Initier toute action de promotion et de pratique du E-Sport au Sénégal et d’ organiser des compétitions régulières dans toutes les régions, E-Sport sur le plan national et international, représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et intercontinentales et de veiller à la protection des pratiquants (E-Sportifs).