Productions agricoles : « Il nous faut faire mieux … C’est notre rapport à l’agriculture même qu’il nous faudra changer » (Macky Sall)

Le Chef de l’Etat lors de la cérémonie de remise de matériel agricole à des producteurs sénégalais, a réaffirmé le devoir de « faire mieux dans ce domaine » en énumérant plusieurs paradigmes à prendre à compte.



Foncièrement, dira le Président Macky Sall, « c’est notre rapport à l'agriculture même qu’il nous faudra changer et de ne plus considérer l’agriculture comme une activité pratiquée par défaut. Il nous faut tourner nos esprits vers l’agro-business et rompre avec les vieilles pratiques », a-t-il aussi prôné...