Production d’électricité : L’AEME s’investit pour économiser plus de 21 milliards de francs CFA par an

L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME) s'achemine vers la mise en œuvre à grande échelle du Programme Éclairage Efficace des Bâtiments sous le financement de la Banque Africaine de Développement (BAD). Avec près de 5 millions de lampes LED à installer, ce programme permettra d'optimiser la production d'électricité de 184,4 GWh/an en moins, de réaliser des économies sur les factures des ménages, professionnels et administrations de 21,7 milliards de Fcfa par an et d'écréter la pointe du réseau électrique de près de 88 MW sans compter les émissions de gaz à effet de serres évitées.







À cet effet, la BAD vient de boucler la derniere mission d'évaluation de la Phase 1 du programme qui s'est déroulée du 24 juin au 5 juillet 2024. Cette mission a été conduite par Jalel CHABCHOUB, chargé de l'efficacité énergétique en chef, la mission de la BAD. Elle avait pour objectif de collecter les informations complémentaires nécessaires dans le cadre de l'instruction du programme afin de le circonscrire au mieux dans ses aspects techniques, financiers et organisationnels. À noter que toute l'équipe de l'AEME, avec à sa tête Mme le Directeur général Mame Coumba Ndiaye, était mobilisée.