Procureur près le TGI hors classe de Dakar: Serigne Bassirou Guèye après 8 ans, cède sa place au juge Amady Diouf, président de la Chambre d'accusation de Dakar

Le Conseil supérieur de la magistrature a entériné le départ de Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République depuis 2013. Après plus de huit ans de bons et loyaux services, Serigne Bass cède son fauteuil à Amady Diouf, président de la Chambre d'accusation de Dakar.



Successeur de Ousmane Diagne, Serigne Bassirou Guèye a été au cœur de beaucoup de dossiers judiciaires au Sénégal. On se souvient encore de l’affaire Aïda Ndiongue, Khalifa Sall ou encore le scandale à 10 milliards de dollars impliquant Aliou Sall, frère du Président de la République. Souvent décrié, surtout par l’opposition, Serigne Bassirou Guèye détient le record de longévité à ce poste.