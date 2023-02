Procès en diffamation / Madiambal Diagne craque devant la barre : " J'en ai marre, on m'a traité de méchant, de noiraud et on a tourné en dérision mon nom de famille".

Le procès en appel opposant le journaliste Madiambal Diagne et le juge Souleymane Teliko a été appelé devant la barre de la Cour d'Appel de Dakar. Lors des interrogatoires avec l'avocat général, le patron d'Avenir Communication a dénoncé les attaques qu'il avait subies lors du procès de la première instance. Le journaliste a craqué devant la barre. "J'en ai marre, on m'a traité de méchant de noiraud et on a trainé en dérision mon nom de famille. On m'a stigmatisé", a déclaré Madiambal Diagne.



À l'en croire, ces propos ont été tellement violents que ses avocats lui ont demandé de ne pas répondre, car il s'agissait d'un piège. "Une partie civile m'a traité de violeur. Et, quand je suis allé à la Cour suprême, ils m'ont m'a dit que les propos ne sont pas dans le primitif d'audience", a-t-il précisé...