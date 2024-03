Procès des agriculteurs de Lendeng : les maraîchers relaxés par le juge

Selon le partenaire des maraîchers, le procureur et la partie adverse ont plaidé en disant que leur papier était en ordre tout en soulevant des risques de manifestation. Ce qui selon lui n’est nullement prouvé parce que, dit-il, ces maraîchers ne sont préoccupés que par une seule chose, leur outil de travail qui est le foncier.



Quant à Pape Konaté, président du comité pour le développement local (CODEL) de Colobane Gouy-mouride, un quartier riverain du site Lendeng, « on ne peut pas se lever un beau jour, déposer une plainte au niveau du procureur général, et qu’on prenne des pères de familles innocents et les mettre en prison », a-t-il fustigé.