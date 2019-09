Procès de Lamine Diack : La ministre française de sports ne « veut pas se prononcer sur une affaire en cours »

En visite au Sénégal, la ministre française des sports était présente lors de la signature d’une convention de collaboration entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 et le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).



Durant les questions aux autorités sportives françaises, Roxana Maracineanu a été interrogée sur l’affaire Lamine Diack, poursuivi pour corruption, blanchiment et abus de confiance. « Je ne veux pas me prononcer sur ce sujet car c’est une affaire en cours. C’est sur la table des juges », a répondu la patronne du sport français.



Elle a ainsi évité le cœur du sujet. Et sur cette affaire de corruption, Mme Maracineanu sait déjà ce dont elle ne veut pas : « Je ne peux pas me prononcer en tant que ministre des sports sur ce qui se passe ».